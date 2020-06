Maurizio Sarri sta pensando subito a una novità per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan: l'allenatore potrebbe rilanciare dal primo minuto Sami Khedira, pronto a tornare in campo dopo l'operazione al ginocchio e riprendersi il posto da titolare. Per il Corriere della Sera il tedesco è "l'uomo che da sempre divide i tifosi e unisce gli allenatori". Da Low a Mourinho, passando per Ancelotti e gli juventini Sarri e Allegri: la pensano tutti allo stesso modo, e sta bene gioca.