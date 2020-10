Ronald Koeman recupera Jordi Alba. Il terzino sinistro spagnolo, al rientro da un infortunio, potrebbe essere già disponibile in vista del Clásico di domani pomeriggio al Camp Nou. Come scrive Tuttosport, il laterale è pronto a rientrare contro il Real Madrid, quando la difesa blaugrana verrà guidata da Gerard Piqué, squalificato in Champions contro la Juve dopo l’espulsione rimediata contro il Ferencvaros.