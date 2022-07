Potrebbero esserci novità sul futuro di Markotra i profili più caldi valutati dalla Juventus per il ruolo di vice Vlahovic. Secondo quanto riferito da Sportitalia, l'attaccante austriaco nella giornata di ieri avrebbe incontrato il Bologna per chiedere alla società di essere liberato in caso di una proposta importante. Non si tratta di una rottura, l'incontro è stato cordiale, ma sullo sfondo resta proprio la Juventus e, decisamente più sfumato, il Napoli.