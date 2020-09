Walter Novellino ha commentato a Tutti Convocati le voci di mercato che vogliono Vidal ad un passo dall'Inter. L'ex centrocampista della Juventus dovrebbe trovare in squadra uno dei suoi alter-ego: Radja Nainggolan. L'ex tecnico della Samp non ha dubbi su chi puntare per una maglia da titolare: "Tra i due scelgo Nainggolan - le sue parole -, Vidal lo vedo un po' fermo ultimamente".