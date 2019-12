Walter Alfredo Novellino, ex allenatore tra le altre di Napoli e Sampdoria, ha parlato anche del momento della Juve ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Milan. Ha bisogno di Ibra. E poi mi aspetto che la Juve dia un po’ di libertà a Sarri".



JUVE CON SARRI PIU' BATTIBILE CHE CON ALLEGRI? - "Nella fase di non possesso vedo difficoltà. Ma Sarri non ha colpe. Deve essere se stesso e mi sembra che non lo sia".