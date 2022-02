Anche Walter Novellino ha commentato il cammino della Juve, sostenendo come gli obiettivi potrebbero sensibilmente cambiare a stagione in corso. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di TMW.



'Questo Milan se la gioca fino alla fine per lo scudetto e dopo la vittoria schiacciante di ieri hanno acquistato maggior sicurezza dei propri mezzi. E' una squadra che gioca, sa sia attaccare che difendere molto bene allo stesso modo. E' una seria concorrente per vincere lo scudetto, con Inter e Napoli. Ma non tralascio la Juve che, zitta zitta, con Vlahovic, potrebbe ancora dire la sua'.