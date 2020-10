1









Walter Novellino, ospite in videochiamata negli studi di Sky Sport, ha parlato della Juventus e come potrà trovare un equilibro con i giocatori di qualità a disposizione di Pirlo: “Non c'è stata nemmeno la possibilità di utilizzare i giocatori negli allenamenti. Io sono convinto che la Juventus l'equilibrio lo troverà perché ha giocatori di un’altra categoria. In fin dei conti, è la qualità quella che vince. Io sono convinto di questo".