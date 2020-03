L’ex allenatore tra le altre di Reggina, Sampdoria e Torino, Walter Novellino ha parlatodel momento del calcio italiano ai microfoni di Radio 24. Novellino ha anche commentato la decisione del Governo di far disputarea porte chiuse le prossime partite e la lotta scudetto. Ecco le sue parole: "Hanno fatto bene a trovare un accordo. Giocare senza tifosi non è bello: ovvio che chi gioca fuori casa ha un vantaggio, ma le più forti giocheranno sempre per vincere. Lotta Scudetto? I nerazzurri sono una squadra compatta, i bianconeri devono dare una risposta a quello che non si è visto nelle ultime settimane".