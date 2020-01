Walter Alfredo Novellino, allenatore, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli 24 della partita di domenica sera tra il Napoli e la Juve: “Ieri sera si è visto un Napoli completamente diverso, attento, rientravano tutti dietro la linea della palla quando perdevano il possesso. C'è stato l'errore di Hysaj ma è stato importante rivedere Di Lorenzo come terzino destro, ha spinto molto. Gattuso ha avuto la possibilità di vedere all'opera Luperto che per me è un giocatore molto interessante. Nelle altre partite, eccezion fatta per la Fiorentina, ha fatto buone partite e ieri ha dimostrato di essere tornato ad essere squadra. E' una squadra caratteriale che deve ritrovarsi mentalmente, ieri è arrivato un grandissimo segnale. Quando Di Lorenzo si è spostato sono arrivati cross e Milik ha bisogno di questo, meno di palleggiare. Va messo in condizioni di far male con cross e palle veloci. E' stato un Milik diverso: non è stato fortunato sul colpo di testa ma ha dato segnali. Insigne è il capitano coraggioso, ha preso per mano la squadra e fatto un gol straordinario. Quando rientreranno tutti daranno un grande apporto. Contro la Juventus non c'è niente di proibitivo, il Napoli raramente fallisce i grandi appuntamenti. Non parte battuta contro la Juve. Ognuno deve giocare nel proprio ruolo, viene più veloce se il destro gioca a destra ed il mancino a sinistra. Contro la Juventus il Napoli può farcela, ha gli uomini per far male a chiunque. Credo che il Napoli possa fare un girone di ritorno importantissimo con il recupero di tutti gli infortunati. Europa? Il discorso non è assolutamente chiuso".