Walter Novellino fa il punto sulla prima fase del campionato, analizzando in particolare la corsa per lo scudetto: "A causa del Covid e delle nazionali è un campionato strano - ha detto l'allenatore a Radio Kiss Kiss - l'allenatore non fa neanche in tempo a preparare le partite. La Juve sta facendo fatica, il Napoli deve puntare allo scudetto; mi auguro che la giustizia sportiva faccia rigiocare quella partita. Pirlo? E' un allenatore giovane ed è giusto che abbia questa grande possibilità. La Juve con Ronaldo è una cosa, senza il portoghese va in difficoltà e le altre squadre devono approfittarne".