L'ex allenatore del Torino, Walter Novellino, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato il trasferimento di Bremer alla Juventus. Queste le sue parole a Radio Maracanà.'Bisogna rispettare la scelta del calciatore. A me piace, sa marcare l'uomo ,sa uscire nelle palle morte. Con Allegri si troverà bene. La Juve ha offerto qualcosa in più, per me sta costruendo qualcosa d'importante. Gli manca un regista che sappia gestire la palla più in verticale e sono sicuro che lo prenderà'.