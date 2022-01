L'ex allenatore della nostra Serie A, Walter Novellino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Sussidiario.net, dove ha parlato anche della sfida di questa sera tra Milan e Juve.



'​Da un pò di tempo a questa parte la Juve si sta riprendendo e sta tornando ad essere protagonista. Gran parte del merito va ad Allegri che, sa far giocare la Juve con concretezza e tanta semplicità. Concretezza non vuol dire certo non esprimere un buon calcio: Allegri resta un grande allenatore e un grande conoscitore di calcio. Mi aspetto un Milan determinato e che vorrà portare a casa la partita'.