di Marco Amato

Grazie alla vittoria in rimonta contro il Napoli per 2 a 1, la Juventus Women ha conquistato la sua nona vittoria consecutiva e viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A. Ad impressionare, in questo caso, più che la prestazione - decisamente sottotono nel primo tempo - è stata la determinazione con la quale le bianconere hanno cercato e agguantato prima il pareggio e poi il sorpasso ai danni della squadra campana. Una reazione prima di testa e poi di forza: segno che, se nella prima frazione possono essersi sentite le scorie degli impegni con le rispettive nazionali, l'obiettivo di questa squadra rimane sempre uno: vincere. E vincere è il miglior modo per approcciare una sfida importante come quella che attende mercoledì pomeriggio le bianconere: l'andata dei sedicesimi di finale di Champions League contro il Lione. Le francesi non sono da meno, per quel che riguarda il cammino in campionato: 9 vittorie e una sconfitta, patita ai danni del Paris Saint-Germain. senza dimenticare che la squadra allenata da Vasseur è campione in carica del trofeo europeo e vincitrice delle ultime cinque edizioni. Per la Juventus Women, quindi, si prospetta una sfida da missione impossibile, o quasi. La Juventus Women si avvicina alla sfida contro il Lione con molte certezze. Innanzitutto, quella costruita da Rita Guarino è una squadra forte, capace di giocare a calcio e di tenere il possesso palla tanto quanto ben predisposta a fare la lotta e mettere in campo agonismo e determinazione. Davanti può avvalersi di una giocatrice che ha già segnato 9 gol in 9 match di campionato disputati: Cristiana Girelli. La punta bianconera non è solo un’abile finalizzatrice ma è una calciatrice sempre pronta ad abbassare il baricentro e dare una mano alle compagne, è l’arma in più di un gruppo che, nel suo complesso, ha ottime doti in tutti i reparti. Non è da sottovalutare nemmeno il rientro in gruppo di Sara Gama che, nonostante lo stato di forma ancora precario, ha un peso notevole all’interno dello spogliatoio e un carisma tale da poter trasmettere serenità e, al contempo, rabbia agonistica alle compagne. La Juventus Women è un progetto sportivo che, dalla nascita, ha iniziato a raccogliere vittorie in Italia. Ora è giunto il momento di provare a fare il salto di qualità e sfidare, senza paura né preconcetti, le migliori d’Europa. Le qualità ci sono, serve che non tremino le gambe e che, al contrario, l'adrenalina che solo queste sfide possono scatenare faccia scattare, nella testa e nelle gambe delle calciatrici, quel qualcosa in più necessario a tentare l'impresa e trasformare la missione da impossibile a possibile.