Nove trofei in bianconero



Tanti auguri a @sturaro_stefano! pic.twitter.com/RCKj9jmHba — JuventusFC (@juventusfc) March 9, 2022

"Nove trofei in bianconero". Così lafesteggia Stefanoin occasione del suo 29° compleanno, che oggi celebra con la maglia del. Per il centrocampista 64 presenze e 2 gol con la maglia della Vecchia Signora dal 2015 al 2018, stagioni appunto arricchite da parecchi trofei, in cui ha sempre avuto modo di farsi apprezzare dai tifosi. Ecco il post della Juve con gli auguri: