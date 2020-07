. Una vera e propria epopea, iniziata nel 2011/2012 con Antonio Conte in panchina. Quella squadra vedeva come coppia d’attacco Matri e Vucinic. Rispetto ad oggi, gli unici superstiti sono Buffon, Bonucci e Chiellini. Ma quale è l’11 più forte di questi nove anni? L’ultima Juve di Conte, con Vidal, Pirlo e Pogba in mediana? Oppure quella della finale con il Barcellona, con Morata e Tevez in attacco? O una delle ultime due, da quando è arrivato in bianconero Cristiano Ronaldo?