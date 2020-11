Nove formazioni in nove partite, Andrea Pirlo non ha mai schierato gli stessi undici per due gare di fila. L'allenatore era stato chiaro fin dall'inizio: "Non ho avuto modo di fare esperimenti come si fa di solito nel precampionato", dovrò farli in questi mesi. Detto, fatto. Cambiano i giocatori - Danilo e Bonucci gli unici sempre presenti - e cambia il modulo. Ad essere sempre uguale è la filosofia di gioco, offensivo e basato sul possesso palla. La presenza di giocatori duttili in rosa aiuta anche Pirlo a cambiare modulo nel corso della partita, per una Juve camaleontica ma con ancora tanto lavoro da fare.



Sfoglia la gallery per vedere le nove formazioni di Pirlo