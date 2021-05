4









3.282 giorni, si chiude il ciclo più storico di sempre. La Juve ha fatto la storia, ne riviviamo i passaggi più significativi. Ecco l'ultimo di 6 appuntamenti!



Nove anni di vittorie, un ciclo irripetibile la cui portata si può comprendere solo adesso che si è concluso. Un ciclo che ha regalato vittorie, successi, trofei e tanti, tantissimi campioni, Difficile celebrarli tutti, bisogna scegliere. Chi sono i migliori. Da quell'estate del 2011 in poi la Juve ha fatto la storia, ne ha scritto un pezzo enorme, ineguagliabile. Lo ha fatto grazie alle proprie decisioni e a questi fenomeni. Anche se qualcuno, per forza di cose, resterà escluso dai top 11 di questi 9 anni. Abbiamo scelto i più forti, secondo noi, ruolo per ruolo, non solo chi ha fatto il meglio per la Juve. Chi manca? Chi avreste inserito?



Sfoglia la gallery per scoprirli tutti!