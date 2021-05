1







di Cristiano Corbo

3.282 giorni, si chiude il ciclo più storico di sempre. La Juve ha fatto la storia, ne riviviamo i passaggi più significativi. Ecco il secondo di 6 appuntamenti!



Un ciclo straordinario. Irripetibile. Non per il numero di vittorie, ma anche per le modalità: l'onnipotenza palesata dalla Juventus in queste stagioni è stata così schiacciante per gli avversari da lasciare davvero poche tracce di svolta nei propri cammini. Chiaro: ogni stagione ha fatto storia a sé. La meravigliosa cavalcata del 2012 non ha mai avuto qualcosa in comune con le difficoltà del 2016. E la forza del 2014 non assomiglia al balbettare del 2020. Ogni annata però ha avuto qualcosa da insegnare, oltre a uno scudetto festeggiato alle porte dell'estate. Ogni stagione è stata una dimostrazione di come uomini e schemi possano cambiare, ma la voglia di vincere della Juventus non lo farà mai.



