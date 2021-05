5







di Alberto Toppi

3.282 giorni, si chiude il ciclo più storico di sempre. La Juve ha fatto la storia, ne riviviamo i passaggi più significativi. Ecco il primo di 6 appuntamenti!



A guardarsi indietro, vengono le vertigini. Perché nonostante si sia chiuso ufficialmente il ciclo dei 9 scudetti consecutivi, la Juventus ha letteralmente dominato il calcio nazionale, creando un dominio che verrà realmente compreso tra qualche anno. Egemone in lungo e in largo in Italia, da Conte a Sarri passando per Allegri, sfiorando per ben due volte anche il tetto d’Europa con quest’ultimo.



Spesso e volentieri la predominanza sul campo si è spostata anche sul mercato, attraverso diverse tipologie di colpi: affari a parametro zero, sgarbi milionari agli avversari, fino al colpo del secolo. Cambiano i punti di vista, cambiano anche i dirigenti, ma la certezza è che la Juve ha condotto trattative memorabili in questo decennio.



