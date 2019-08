La Juventus di Fabio Pecchia sarà ospite allo stadio Silvio Piola per la prima stagionale contro il Novara. Si comincia con un derby piemontese per la rosa U23 dei bianconeri, un'occasione importante per far valere le promesse di playoff promosse in estate. A parole, certo, ma soprattutto con il mercato come certificato con l'acquisto di Mota Carvalho, tra i migliori giocatori della categoria, già in mostra lo scorso anno a Chiavari con l'Entella.



LIVE



72' - Clemenza insiste e riesce ad entrare in area in mezzo a quattro avversari. Il passaggio ad allargare per Beruatto libera il mancino del giocatore juventino, ma Marchegiani è ancora attento.



63' - Gol del Novara: ancora Collodel pericoloso, la sua conclusione a ridosso del dischetto viene deviata da Baruatto e s'infila sotto il sette



57' - GOL del Novara: Gonzalez conclude dal cuore dell'area sugli sviluppi di un calcio da fermo. Sul tiro dell'attaccante novarese, Pogliano devia involontariamente di testa ed infila alle spalle di Loria



46' - Squadre che rientrano in campo, primo possesso per il Novara. Formazioni invariate



45' - Finito il primo tempo a Novara. Gara equilibrata, Juve che muove bene il pallone, Novara che cerca di pungere in ripartenza.



35' - Clemenza cerca il guizzo, ma il suo mancino finisce tra le sicure mani di Marchegiani



20' - Punizione dal limite per la Juventus che Lanini per poco non trasforma. Palla che gira sopra la barriera e sfiora l'incrocio del primo palo



16' - Squadre che si studiano, poche occasioni nitide, ma i ragazzi di Pecchia stanno provando ad impostare la partita sui propri binari



4' - Collodel gran giocata per saltare Muratore, con un tunnel. Cross in mezzo che però Fonseca non sfrutta, graziando la Juventus



1' - Fischio d'inizio



NOVARA - JUVENTUS U23 1-0

Marcatori: 57' Pogliano (N)



Formazioni ufficiali



Novara (4-3-2-1): Marchegiani; Cagnano, Pogliano, Sbraga, Cassandro; Bianchi, Fonseca, Collodel; Piscitella, Gonzalez; Bortolussi. All. Banchieri



Juventus U23 (4-3-3): Loria; Di Pardo, Del Fabro, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza, Muratore; Olivieri, Lanini, Zanimacchia. All. Pecchia