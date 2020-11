Una sconfitta e due pareggi: questo il ruolino di marcia della Juventus Under 23 nelle ultime tre giornate. Non certo un ritmo entusiasmante, il periodo è difficile - e la squadra di Zauli è stata colpita in maniera piuttosto forte dall'emergenza Covid - ma in questo momento serve un cambio di passo. Di fronte, non la più abbordabile delle avversarie: il Novara sta disputando un buon campionato e si trova a tre punti dalla vetta con una partita in meno; la grande novità è il cambio in panchina e l'inserimento di Michele Marcolini al posto di Simone Banchieri.



La diretta testuale su Ilbianconero.com:



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NOVARA (4-3-1-2): Lanni; Cagnano, Bove, Migliorini, Natalucci; Bianchi, Buzzegoli, Firenze; Panico; Zigoni, Lanini. All. Marcolini

JUVENTUS (3-4-2-1): Israel; Delli Carri, Capellini; Coccolo; Leo, Peeters, Ranocchia, Correia; Rafia, Fagioli; Marques. All. Zauli



Arbitro: Sig. ​Francesco Carrione di Castellammare di Stabia