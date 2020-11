di Marco Amato

La Juventus Under 23 di Zauli pareggia 1 a 1 contro il Novara e porta a casa l'ennesimo segno X. Prestazione deludente dei bianconeri che nella seconda frazione calano vistosamente e non riescono a sfruttare la superiorità numerica.



ISRAEL 8 - Diverse parate decisive tengono a galla i bianconeri, sempre attento e autorevole



DELLI CARRI 7 - Copre e non disdegna di spingere: sul contropiede orchestrato da Felix Correia è bravo a seguire l'azione, un po' meno a concludere. Guadagna il rigore trasformato da Marques e crea diverse occasioni pericolose



CAPELLINI 6 - Perno della difesa, attento e ordinato quando c'è da impostare dal basso



COCCOLO 6 - Alcuni buoni interventi difensivi vicino l'area di rigore impediscono al Novara di andare in porta



LEO 5 - Spinge poco e si vede ancora meno, non incide. (Dall'82' TONGYA s.v. - Pochi minuti a disposizione, non riesce a dare la scossa)



PEETERS 5.5 - Partita insufficiente, nessun grosso errore ma non ci mette l'intensità a cui ci ha abituati e sbaglia diversi appoggi facili



RANOCCHIA 6.5 - La Juventus fatica nella catena di destra, lui prova a illuminare ed è autore di una prova di qualità e quantità. (Dal 71' TROIANO 6.5- Mette l'esperienza al servizio della squadra, il suo ingresso si sente)



FELIX CORREIA 7 - Una spina nel fianco per la difesa di casa, sfrutta la sua velocità e le doti tecniche per ribaltare l'azione e creare occasioni pericolose, gli manca solo il gol e non è un dettaglio



RAFIA 6.5 - Sempre nel vivo dell'azione, cerca di innescare la manovra offensiva dalla trequarti in poi grazie alla sua fantasia. Sparisce nel secondo tempo



FAGIOLI 6.5 - Quando c'è bisogno di ordine e di geometrie, la squadra passa sempre dai suoi piedi. Bravo, quando c'è bisogno, a prendere il fallo e far rifiatare i compagni (Dal 63' DEL SOLE 6 - Prova a suonare la carica per i suoi ma viene spesso fermato dalla difesa del Novara)



MARQUES 6 - Fatica a tenere palle e a sobbarcarsi il peso dell'attacco bianconero; nonostante questo risponde presente dagli undici metri e segna il primo gol del match, fallisce, invece, il secondo rigore (Dal 63' PETRELLI 5.5 - Gioca pochi palloni e rimane estraneo al gioco)



ZAULI 5.5 - Raccoglie il terzo pareggio consecutivo: 3 punti nelle ultime 4 partite. Evidente calo fisico nel secondo tempo. Nonostante tutte le scusanti del caso, vista la situazione emergenziale, questa squadra ha bisogno di un cambio di passo