La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla è in campo in questi minuti contro il Novara allo stadio Silvio Piola della città piemontese. Nei primissimi minuti di gara è stato espulso Raina per un fallo ai danni di un avversario, al suo posto è entrato Daffara. Per l'estremo difensore si tratta dell'esordio con la squadra di Massimo Brambilla. La Juventus ha voluto ricordarlo tramite i propri canali ufficiali. Di seguito il post.