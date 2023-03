La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla dopo la vittoria tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria sull'Albinoleffe torna in campo. Questa volta allo è ospite del Novara per la 31esima giornata del campionato di Serie C. Assente Hujisen per un trauma contusivo al piede, non a disposizione anche Compagnon convocato da Massimiliano Allegri.Marcatori:(3-5-2): Desjardins; Illanes, Ariaudo, Carillo; Ciancio, Calcagni, Varone, Di Munno, Rocca; Galuppini, Vuthaj. All. Marchionni.A disp. Menegaldo, Pelagotti, Tentoni, Marginean, Lazaar, Khailoti, Fragomeni, Margiotta, Spalluto, Gonzalez, Federico, Sartor, Saidi, Pellegrino(3-5-1-1): Raina; Savona, Poli, Stramaccioni; Mulazzi, Sersanti, Bonetti, Besaggio, Turicchia; Sekulov, Cerri (9' Daffara). All. Brambilla.A disp:, Vinarcik, Muharemovic, Nzouango, Riccio, Nonge, Da Graca, Cudrig, Cotter, LipariAmmoniti: Savona (J)Espulso: Raina (J)22'- Ammonito Savona per un fallo su Rocca21'- Conclusione di Rocca dal limite dell'area, palla che esce di poco al lato della porta difesa da Daffara10'- Ci prova Galuppini dal calcio di punizione, pallone fuori9'- Cambio obbligato per Massimo Brambilla, finisce la gara di Leonardo Cerri ed entra Daffara8'- Espulso Raina che non si capisce con Poli e frana su Vuthaj nel tentativo di salvare la gara, punizione dal limiteCALCIO D'INIZIOMinuto di silenzio per ricordare la tragedia di Cutro