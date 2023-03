La Juventus Next Gen oggi allo Stadio Silvio Piola di Novara dopo essere rimasta in 10 dopo appena otto minuti di gara per l'espulsione di Reina. Il risultato però è di 2-0 in favore dei padroni di casa. Queste le nostre pagelle:La sua gara dura appena otto minuti, poi l'espulsione complice l'errore difensivo di Poli.Attento. Non si fa quasi mai superare. Forse si propone poco in fase di costruzione. Dal 84'S.V.La sua incertezza costa l'espulsione a Raina, errore che costa caro. Si rende poi pericoloso con un colpo di testa nella prima frazione di gara. In occasione della rete del raddoppio del Novara non chiude bene su Margiotto.Ordinato, attento, gara pulita.Suona la carica. Non si fa scalfire dall'espulsione e mette ordine. Uno dei migliori.Luci e ombre, in mezzo al campo però recupera parecchi palloni.Protagonista di una buona gara. Rientra tra i titolari dopo parecchio tempo quindi ancora alla ricerca della forma migliore. Dal 84'S.V.Si accende poco, quando lo fa però si rende pericoloso.Ci prova, spesso. Una buona gara, in cui prova a dare il suo contributo.Una buona gara. Fatica a portarsi sulle spalle il peso del reparto offensivo ma se la cava con qualche accelerazione. Una di queste fa ammonire Ariaudo. Dal 79'S.V.La sua gara dura soltanto 8 minuti. Dal 9'6,5 esordio tra i professionisti per l'estremo difensore. Si dimostra da subito attento e tiene a galla i bianconeri. Uno dei migliori.Sfortunato per essere rimasto in 10 dopo appena 10 minuti di gara. I suoi rimangono comunque in parità fino al minuto 83.