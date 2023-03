IL TABELLINOMarcatori: 82' Spalluto (N), 87' Margiotta (N)Novara (3-5-2): Desjardins; Illanes, Ariaudo (66' Tentoni), Carillo; Ciancio, Calcagni, Varone (66' Marginean), Di Munno (33' Margiotta), Rocca (75' Gonzalez); Galuppini, Vuthaj (66' Spalluto). All. Marchionni.A disp. Menegaldo, Pelagotti, Lazaar, Khailoti, Fragomeni, Federico, Sartor, Saidi, PellegrinoJuventus Next Gen (3-5-1-1): Raina; Savona (84' Da Graca), Poli, Stramaccioni; Mulazzi, Sersanti, Bonetti (84' Lipari), Besaggio, Turicchia; Sekulov (79' Cudrig), Cerri (9' Daffara). All. Brambilla.A disp:, Vinarcik, Muharemovic, Nzouango, Riccio, Nonge, Cotter.Ammoniti: Savona (J), Varone (N), Ariaudo (N), Sekulov (J), Rocca (N), Spalluto (N), Da Graca (J), Galuppini (N), Tentoni (N)Espulso: Raina (J)