Nottingham Forest su Weah e Mbangula: quanto può incassare la Juventus

AFP via Getty Images

Il Nottingham Forest è piombato sulla Juventus, in particolare su. I due giocatori sono reduci da stagioni molto diverse tra loro: lo statunitense ha vissuto una prima parte di stagione ricca di goal e soddisfazioni, con una grande intesa soprattutto con Francisco Conceiçao. Poi, però, la continuità si è persa e Weah non è stato uno dei giocatori più determinanti per, specialmente nello sprint Champions.Discorso quasi analogo per, che ha trovato meno spazio ma ha mandato risposte importanti nella sua primissima stagione tra i grandi: dal goal all'esordio alla rete in Champions League, il belga ha aggiunto tanti mattoncini alla sua carriera. Entrambi, però, sono seguiti con molto interesse dal Nottingham Forest, come riportato da Sky Sport.

Il club inglese vorrebbe chiudere una trattativa per entrambi i giocatori intorno a una cifra compresa. I contatti ci sono stati, ma resta da comprendere la volontà di Mbangula, e soprattutto di Weah: nel frattempo Juve e Nottingham lavorano sull'intesa economica.