La Juventus domani alle 18:30 a Udine inizia il suo campionato, e sono tanti i motivi di curiosità attorno alla squadra di Max Allegri.dell'accoppiata "De Ligt + uno tra Bonucci e Chiellini" e come eventualmente potrà essere in grado Rugani di intervenire in seconda o terza battuta.Cuadrado sarà relegato alla posizione di terzino o agirà più avanzato? E a sinistra sarà in via definitiva De Sciglio il vice Alex Sandro?Poi si sale a centrocampo, dove con gli infortuni di Arthur e Rabiot, e la squalifica di McKennie, le domande si incentrano suse lo vedremo dall'inizio, e che tipo di garanzie potrà offrire, in bilico tra permanenza e mercato. Esenza dover fare il regista tornerà quello auspicato?Inoltre, Allegri azzarderà un Ranocchia a sorpresa,lanciando Chiesa e Kulusevski sugli esterni? O Bernardeschi quasi altrettanto a sorpresa... Infine l'attacco.Tridente o tandem? Il numero 10 e il 7 prima di tutto, e poi gli altri a partire dietro nelle gerarchie?Ma finalmente le congetture faranno spazio ai fatti del campo. Tenetevi forte, si riparte col campionato!