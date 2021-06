La colonia sudamericana della Juventus sarà quasi tutta impegnata stasera nella seconda giornata del Gruppo A della Copa America, in svolgimento in Brasile. Alle 23 italiane in campo la Colombia di Juan Cuadrado contro il Venezuela. I Cafeteros sono reduci dalla vittoria contro l'Ecuador propiziata da un'intelligente verticalizzazione di Cuadrado. Alle nostre 2 di notte, poi, ecco la sfida tra Brasile e Peru, con Danilo e Alex Sandro a fronteggiare Lapadula. Nel primo match, i padroni di casa hanno liquidato il Venezuela. Sarà una nottata anche a tinte bianconere.