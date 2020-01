Lo scambio tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi è ancora possibile. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Juve e Barcellona stanno ancora cercando di cercare la quadra economica per portare a termine un'operazione di mercato di cui si parla dalla scorsa estate. Come in estate, però, sia Juve che Barcellona non sono ancora riuscite a trovare un'intesa dal punto di vista economico visto che i bianconeri vorrebbero un ricco conguaglio in proprio favore. Affare in stand-by ma ancora possibile, dunque. Fino all'ultimo giorno possibile se ne parlerà.