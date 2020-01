Il Cagliari accelera per Marko Pjaca che può lasciare la Juventus in prestito nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Radio Sportiva il club sardo si è attivato per prelevare l'ex Dinamo Zagabria fino al termine della stagione. Sarri ha una grande considerazione di Pjaca. Pochi giorni fa ha svelato di averlo voluto anche al Napoli prima che il croato firmasse con la Juve: "​Quando ero al Napoli era uno dei nostri obiettivi, ci arrabbiammo molto quando firmò per la Juve, lo avevamo seguito tantissimo. Se si apre uno spazio per Marko sono il primo ad essere contento", ha detto prima della sfida con l'Udinese.