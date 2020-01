Non è finito il mercato dell'Inter. Dopo gli acquisti di Young, Moses ed Eriksen, Beppe Marotta vuol regalare un nuovo ed ultimo colpo di mercato ad Antonio Conte. L'Inter cerca un attaccante e l'idea last minute porta all'ex attaccante della Juventus Simone Zaza. L'ex bianconero è in uscita dal Torino e potrebbe trasferirsi sulla sponda nerazzurra di Milano nell'ultimo giorno di trattative. Secondo Calciomercato.com sono iniziati i primi contatti ma ora il tempo stringe. Conte e Marotta vogliono un altro ex Juve.