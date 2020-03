Il colpo Emerson Palmieri è più vicino per la Juventus. Come anticipato da Ilbianconero.com il terzino italo-brasiliano è da tempo nel taccuino di Fabio Paratici che l'ha trattato anche nel mese di gennaio. L'ex Roma non è incedibile, anzi, i Blues cercano un nuovo laterale mancino. Chi? ​Ben Chilwell del Leicester; Alejandro Grimaldo del Benfica e Alex Telles del Porto. Tre nomi che potrebbero rimpiazzare Emerson, così il colpo in difesa per la Juve è più vicino.