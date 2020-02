Maurizio Sarri pensa ad una svolta tattica per la Juventus. Il tecnico bianconero, infatti, è tornato ad utilizzare il 4-3-3 grazie al rientro a pieno regime di Douglas Costa. L'allenatore punta molto sull'ex stella del Bayern Monaco che nella prima parte di stagione è stato spesso out per colpa di problemi muscolari. Con lui in campo il tecnico bianconero può allargare la squadra giocando con un esterno puro oltre a CR7 che dall'altra parte del campo parte dalla sinistra e si accentra. Dopo che nessuno ha convinto da trequartista Sarri pensa anche ad un altro modulo per la Juve, quello con cui ha iniziato la stagione.