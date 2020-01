Cristiano Ronaldo è rinato. Novembre sembra lontanissimo, dallo scorso mese non ha mai smesso di segnare e in stagione è già arrivato a 19 marcature. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla sua forma fisica: "​Il problema al ginocchio avrebbe necessitato di un periodo di riposo, ma lui ha voluto giocare lo stesso con il Portogallo per non rischiare di compromettere la qualificazione all’Europeo. In un mese si è rimesso a posto, sta segnando tanto ma si sente solo al 60-70% del suo potenziale e con lo staff bianconero ha già programmato tutto per raggiungere quota 100 in primavera, quando torneranno le notti magiche di Champions".