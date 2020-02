Sono tre i giocatori attualmente infortunati nella Juventus e i tifosi bianconeri sperano di rivederli presto in campo. Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Douglas Costa non prenderanno parte alla sfida con la Spal ma Maurizio Sarri spera di recuperare i primi due per la partita contro il Lione in Champions League e i segnali in questo senso sono positivi. Per quanto riguarda Douglas Costa, invece, la speranza è quella di rivederlo tra i calciatori a disposizione contro l'Inter. Sami Khedira è recuperato anche se non viaggia a Ferrara. E' pronto a tornare in campo e lo farà pure lui contro il Lione.