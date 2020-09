Come anticipato oltre un mese fa da Ilbianconero.com, la Juve sta per ufficializzare l'acquisto di Samuel Iling, esterno del Chelsea , che ha svolto le visite mediche a Torino ad inizio luglio.che crescerà tra la Primavera e la Juventus Under 23. Una nuova stellina per la Juventus. Tra pochi giorni sarà ufficiale l'arrivo di Iling alla Juve.