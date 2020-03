1









Secondo quanto riporta il sito spagnolo Diariogol.com Paulo Dybala è sempre più vicino al Real Madrid. L'attaccante argentino avrebbe addirittura accettato una proposta da circa 10 milioni di euro avanzata dal club di Florentino Perez che però non ha ancora in mano l'accordo con la Juventus. La richiesta dei bianconeri supera i 100 milioni di euro. Le voci che arrivano dalla Spagna non sono confermate dalle nostre fonti. Dybala, anzi, spera di firmare presto un rinnovo di contratto con la Juventus.