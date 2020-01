Merih Demirale recuperare il prima possibile dall'infortunio al ginocchio che ha messo fine alla sua prima stagione con la maglia bianconera. Il difensore turco ha postato una foto sulle sue storie Instagram con un messaggio per i tifosi ma anche per sé stesso: "Working hard", lavorando duro. Tutti ci credono, Demiral non ha perso neanche un secondo e ora spera di bruciare i tempi per il rientro in campo. Oggi per lui lavoro in piscina.