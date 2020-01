Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Jude Bellingham, astro nascente del Birmingham nato nel 2003 che gioca come centrocampista. Già la scorsa estate la Juve aveva provato a prenderlo a parametro zero così come Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Ajax e Tottenham. L'interesse della Vecchia Signora per il giovane centrocampista, però, non è affatto scemato ed i bianconeri hanno ancora intenzione di portare a Torino il sedicenne talento inglese per farlo crescere nelle giovanili.