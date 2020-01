Secondo quanto riportano i media spagnoli la Juventus non molla il fantasista del Real Madrid Isco. Lo spagnolo è un obiettivo di lungo corso del club bianconero che però negli anni non è mai riuscito a trovare un accordo con le Merengues. In questa stagione, tuttavia, Isco non sta trovando molto spazio con Zidane e l'addio a fine stagione non è escluso. Se il Real Madrid darà il via libera alla partenza Paratici farà un tentativo per prenderlo in estate.