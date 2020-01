Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Giornale, la Juventus chiede almeno 25 milioni di euro per Emre Can mentre il Borussia Dortmund ha messo sul piatto appena 18 milioni per il centrocampista ex Liverpool che vuole lasciare Torino il più presto possibile. Una distanza di 7 milioni di euro che i bianconeri sperano venga colmata in questi giorni anche se, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la cifra richiesta dalla Juve è di almeno 30 milioni di euro visto che Emre Can è a bilancio per 18.