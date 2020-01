Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il Manchester City ha offerto Joao Cancelo all'Inter. Per i nerazzurri si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo che il portoghese ha lasciato il club milanese per tornare al Valencia e, poche settimane dopo, firmare con la Juventus dove è rimasto per una stagione. Al City non sta giocando e Guardiola ha offerto il suo cartellino in cambio di quello del giovane difensore dell'Inter Bastoni. Conte però avrebbe risposto con un secco no visto che l'Inter considera Bastoni una pedina fondamentale per il futuro del club.