Il top player del Clasico era in tribuna al Bernabeu: Cristiano Ronaldo. Tutti gli occhi erano puntati su di lui, con il portoghese che durante l'intervallo è anche sceso negli spogliatoi a caricare i suoi ex comapgni. Un po' di nostalgia, anche se sempre essere più Madrid orfana di CR7 che viceversa. Difficile però che Cristiano possa tornare a Madrid: ha un contratto fino al 2022 con la Juventus che per meno di 55/60 milioni di euro non si siederebbe nemmeno a trattare. Il portoghese ha lasciato la Spagna anche perché non riusciva più ad ottenere super ingaggi, cosa che invece ha avuto alla Juve salendo fino a 31 milioni netti più premi.