Il campionato è bloccato, e chissà ancora per quanto. La Lega naviga nel buio così come tutto il Paese, in attesa che questa emergenza coronavirus venga eliminata. Come fare per vedere un po' di? Repliche su repliche di vecchie partite magari, ma non basta. Ad aiutare i tifosi bianconeri arriva la Konami, perché martedì alle 18 si giocherà Juve-Udinese su Pes, in diretta sul canale ufficiale Youtube dei bianconeri.