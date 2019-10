A Napoli, un pensiero al passato è inevitabilmente arrivato, guardando Inter-Juve. Il motivo? Sarri e Higuain, Higuain e Sarri. Che fanno felice i bianconeri, e non più gli azzurri. Il gol del Pipita ha evocato dolci ricordi, nonostante i colori. E a rimarcarlo è arrivato anche Il Mattino, storico quotidiano di Napoli: "La rinascita di Higuain. Gol e gioco per Sarri". Un amore sbocciato sotto il Vesuvio e ritrovato prima a Londra e poi alle pendici della Mole. Guarda un po' il destino, e guarda soprattutto la nostalgia. Per una coppia che vuole tornare ad ammaliare tutti: con gol, gioco e... finalmente vittorie.