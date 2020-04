Cristiano Ronaldo ha sfruttato la sua permanenza in Portogallo, dove sta trascorrendo la sua quarantena, per fare una visita alla sede nel Nacional de Madeira, il club dove ha iniziato a costruire la sua superba e storica carriera. L’attaccante della Juventus ha postato tutto sulle sue storie di Instagram: “È sempre bello tornare a casa”. Pronta la risposta del Nacional: “Una visita straordinaria dal migliore del mondo, sei sempre il benvenuto a casa tua”. Uno tuffo nel passato, lì dove è cresciuto calcisticamente e ha mosso i primi passi verso l’Olimpo dei grandi del calcio.



ALLENAMENTI - Poi, di nuovo a lavoro. Senza sosta. Lui insieme a tutta la famiglia. La sorella ha registrato l’allenamento odierno, avuto luogo in un garage, e l’ha postato su Instagram. C’è chi fa affondi, chi fa flessioni, chi fa squat con la palla medica. E poi, nella parte bassa del video, spunta un codino, quello del fenomeno portoghese della Juventus, impegnato in una lunga serie di addominali, diventati famosi per la challange ‘Living Room Cup’. CR7 non perde mai di vista l’obiettivo, vuole tenere il suo super fisico in costante allenamento, al fianco della sua famiglia.



