Si è giocatadi Uefa Nations League e si è da poco conclusa per 0-2. In campo due giocatori della Juventus: Dusane Filip, entrambi partiti titolari. Dall'altro lato a guidare l'attacco della Norvegia però c'era Erling, il fuoriclasse del Manchester City, una sfida a distanza con il centravanti della Juventus. Ma com'è andata?L'intesa tra Dusan e Filip migliora sempre di più e al minuto 21 il primo tentativo del centravanti servito proprio dall'ex Eintracht Francoforte che però viene respinto dall'estremo difensore norvegese. Vlahovic continua a cercare il gol per non restare a zero nel mese di settembre e al minuto 34 impegna ancora l'estremo difensore della Norvegia, questa volta però servito da Tadic.Ad inizio ripresa viene ammonito Kostic per un fallo di gioco e al minuto 72 prova una conclusione nell'angolino basso dalla distanza che però viene respinta dall'estremo difensore. Subito dopo lascia il campo. Vlahovic resta in campo invece per l'intera partita che si conclude per 2-0. Si affina l'intesa tra Vlahovic e Kostic e Allegri non può far altro che sorridere guardandoli.