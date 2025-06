Norvegia-Italia, gli juventini vanno in panchina: le formazioni ufficiali

Lucianosorprende tutti confermando le voci della mattinata: Giacomopartirà titolare nel match contro la Norvegia, affiancato da Sandrosulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Mateo. L’escluso eccellente è Davide Frattesi, che inizierà dalla panchina. Confermato invece il resto della formazione azzurra, che vede il giovane Coppola al centro della difesa per il suo debutto assoluto con la maglia della Nazionale. Un compito non semplice per il classe 2003, chiamato a fronteggiare niente meno che Erling Haaland.L’Italia si schiera con il 3-4-2-1: Donnarumma tra i pali, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Coppola e Bastoni. A centrocampo, sulle fasce ci saranno Zappacosta e Udogie, mentre al centro agiranno Barella e Rovella. In attacco, spazio alla fantasia di Raspadori e Tonali dietro a Retegui.

Le formazioni ufficiali

La Norvegia risponde con un classico 4-4-2 guidato da Stale Solbakken. In porta Nyland, difesa a quattro con Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe. A centrocampo ci saranno Odegaard e Berge in mezzo, affiancati da Thorsby e Nusa. In attacco, coppia pesante formata da Sorloth e dal temutissimo Haaland.Norvegia (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Selvik, Ostigard, Berg, Larsen, Gundersen, Pedersen, Aasgaard, Donnum, Schjelderup, Bobb, Johnsen. Commissario tecnico: Stale Solbakken.Italia (3-4-2-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Raspadori, Tonali; Retegui. A disposizione: Meret, Carnsesecchi, Dimarco, Gatti, Ricci, Orsolini, Casadei, Rugani, Frattesi, Lucca, Ranieri, Cambiaso. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.