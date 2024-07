Norimberga-Juventus, la probabile formazione bianconera

Nella giornata di venerdì 26 luglio, lachiuderà il suo ritiro a Herzogenaurach andando a sfidare ildi Miroslav Klose in amichevole. Sarà dunque l'occasione buona per vedere all'opera la prima Juve targata. Il tecnico bianconero è pronto a vivere la sua prima uscita da allenatore bianconero nel primo test dell'estate. Contro i tedeschi la Vecchia Signora proverà a tradurre sul campo quanto studiato e approfondito in queste due prime settimane di lavoro agli ordini del suo nuovo allenatore. C'è grande curiosità anche per capire quale sarà la formazione iniziale del match che si disputerà presso l'HQ Adidas, sede del ritiro zebrato.